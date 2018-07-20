Город-спутник Южный станет выше, уйдя из Кондакопшинского болота

Освобождение от застройки Кондакопшинского болота обернется для будущего города-спутника Южный в Пушкинском районе повышением уровня застройки. Об этом говорится в тексте поправки, которую девелопер, ООО «Город-спутник «Южный», внес в рамках публичных слушаний по изменению в Генплан Петербурга, прошедших в Пушкинском районе. Поправки опубликованы на сайте КГА.

Первоначально в зоне болота Генпланом были установлены функциональные зоны 2ЖД и Д, и городской НИПЦ Генплана в своей концепции развития города-спутника запланировал на территории зеленой зоны 827 тысяч кв. м. застройки. Однако полтора месяца назад стало известно, что девелопер не намерен размещать дома на территории болота, а хочет создать там парк со спортивной и развлекательной функцией. С этими целями он просит установить здесь зону Р3. Однако выпадающие объемы застройки намерен компенсировать за счет повышения этажности и уменьшения количества деловой застройки в пользу жилья.

С этой целью ООО «Город-спутник «Южный» просит изменить функциональные зоны на 31-м участке по всей территории будущего жилого района. Если поправки одобрят, то часть земель переведут из малоэтажной в средне- и многоэтажную застройку — до 33 метров (10 этажей). Если суммировать площади, которые податель заявки просит перевести в зону 3ЖД (средне- и многоэтажной застройки), то получится 132 гектара.

Часть территорий планируется перевести в производственную зону «с целью создания рабочих мест».