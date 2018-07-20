США отказались поддержать референдум в Донбассе

США не поддерживают проведение референдума в Донбассе о статусе непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Как пишет Reuters, 20 июля об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

«Администрация не обсуждает поддержку референдума на востоке Украины. Организация так называемого референдума на территориях Украины, которые неподконтрольны официальному правительству, будет нелегетимной», – подчеркнул Маркис.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки обдумать возможность проведения референдума о статусе территорий на юго-востоке Украины. Российские чиновники позже уточнили, что подобная идея и правда рассматривается, причем речь идет не о возможном присоединении к России, а о статусе автономии в составе Украины.