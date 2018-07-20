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Происшествия
20.07.2018 21:08
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Генпрокуратура Абхазии нашла у похищенного акционера Кировского завода тайник с крупной наличностью

Генеральная прокуратура Абхазии после публикации «Фонтанки» об исчезновении 53-летнего петербургского бизнесмена Максима Яковлева подтвердила инцидент и раскрыла детали уголовного дела. В Новый Афон акционер Кировского завода и владелец холдинга «Полиграфоформление» приехал с крупной наличностью.

Как сообщает генпрокуратура, Яковлев жил в гостинице Afon Resort Hotel на улице Лакоба с апреля 2018 года. В половину третьего ночи 20 июня трое в камуфляже, масках и перчатках, вооруженные пистолетом и автоматом, выбили дверь и ворвались в номер 204.

Чтобы добраться до Яковлева, преступники заперли охрану и администратора. В номере они применили насилие, вывели предпринимателя из гостиницы и увезли на машине в неизвестном направлении.

«Осмотром гостиничного номера установлено, что мебель и вещи раскиданы по номеру, обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь, и также в тайнике под шкафом обнаружена крупная сумма наличности», – уточняет генпрокуратура Абхазии.

Уголовное дело возбуждено по статьям местного УК 159 «Разбойное нападение с проникновением в жилище» и 119 «Похищение человека с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений». У следствия есть приметы преступников. Отмечается их невысокий рост — от 160 до 175 сантиметров.

Генпрокуратура подтвердила существование рукописной записки, в которой якобы лично Яковлев просит собрать и передать похитителям 200 млн рублей в обмен на жизнь и поясняет, что его держат в подвале. По данным «Фонтанки», просьба о помощи обращена к владельцу ТРК «Гранд Каньон», меценату и давнему товарищу бизнесмена Муссе Экзекову.

Все подробности громкого похищения читайте в материале «Похищение за 200 млн: что известно через месяц после исчезновения Максима Яковлева».

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