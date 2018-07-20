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Строительство
20.07.2018 21:01
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В Шушарах инвесторы просят уплотнения застройки на сотнях гектаров

Сразу три собственника семи участков в Шушарах, общей площадью порядка 98 гектаров, обратились к петербургским властям с просьбой перевести их участки из зоны Р5 (зеленых насаждений) в зону Д (общественно-деловой застройки с включением жилой застройки и инженерной инфраструктуры). Обращения ООО «Крона», «Проект» и «Новый проект» содержатся в протоколах публичных слушаний в Пушкинском районе по изменению в Генплан. 19 июля они были опубликованы на сайте КГА. 

Жителям района взамен зелени обещают гостиницы, культурно-развлекательные и спортивные центры. 

Для еще 43 гектаров в тех же Шушарах, на Колпинском шоссе, ООО «Сити-Лэнд» просит изменить зону 2ЖД на 3ЖД (вместо малоэтажной — средне- и многоэтажная застройка). 

Ту же самую зону 3ЖД просит для своих 135 гектаров на территории  предприятия «Ленсоветовское» УК «Южные ворота», обладающая крупным земельным банком. Мотивирует тем, что жителям Ленсоветовского нужна социальная инфраструктура и парковочные места, которые можно здесь разместить. «Понимая непростую обстановку, которая сложилась в поселке Ленсоветовский в связи с его активной застройкой, собственник… готов предложить часть участков для решения социальных проблем поселка», – говорится в заявке. Землю для социалки городу готовы подарить — в том случае, если власти согласятся на изменение функциональной зоны в Генплане.

ООО «Урбан-Девелопмент», занимающееся выращиванием зерновых, также просит около 140 гектаров частных земель (два участка в Шушарах) перевести из зоны застройки односемейными домами в зону 3ЖД.

С предложениями о поправках в Генплан на огромной территории в 2306 гектаров обратился также племзавод «Детскосельский». Для сравнения: будущий город-спутник Южный занимает меньше — 2012 гектаров. В июне этого года стало известно, что агропромышленный концерн получил 2 млрд рублей кредита от ВТБ на проект КУРТ (комплексного и устойчивого развития территорий). Инвестор тогда заявлял о 1800 га для будущего проекта и собирался заняться инженерной подготовкой земель. Сейчас в предлагаемой поправке тоже говорится о КУРТ, но «с учетом размещения на данной территории» кампуса и индустриального парка СПбГУ. Впрочем, последние, по предварительным расчетам, могут занять всего 130 гектаров, решение о размещении кампуса здесь еще не принято. 

Помимо этого, 110 гектаров в Шушарах из сельхозугодий в зону Д просит перевести «Дальпитерстрой», крупнейший застройщик в районе. Отдельно обратился к властям глава компании Аркадий Скоров: на двух гектарах он просит разместить комплекс детских домов семейного типа и храм. Еще порядка 27 га (два участка) компания планирует обустроить под общественный парк, для чего испрашивает у города зону Р.

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