Минтруд предложил сделать длинные выходные в майские праздники 2019 года

Проект постановления российского правительства о переносе выходных в 2019 году предусматривает двухдневную рабочую неделю в начале мая. Новогодние праздники согласно предложению продлятся 10 дней.

Вероятный график праздничных выходных на следующий год 20 июля опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту пояснительной записки, отдыхать россияне начнут 30 декабря 2018 года и выйдут на работу после Рождества, 8 января 2019.

23 и 24 февраля, 8,9 и 10 марта будут выходными в череде «гендерных» праздников.

Длинными будут выходные в мае — Минтруд предлагает отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

В июне один лишний день будет нерабочим – 12 июня, в ноябре предполагается отдых со 2 по 4 число.

Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений, закончатся они 3 августа.