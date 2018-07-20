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Происшествия
20.07.2018 20:44
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Израиль начал масштабную бомбардировку сектора Газа

Министерство обороны Израиля объявило о начале масштабной операции в секторе Газа. Ответственность за эскалацию конфликта ведомство возложило на ХАМАС.

Как сообщает вечером 20 июля Минобороны в Twitter, вооруженные силы Израиля приведены в полную боевую готовность.

«Сегодня авиация ВВС и танки нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС», – поясняют в министерстве.

Бомбардировка названа ответом на обстрел израильских солдат со стороны сектора Газа.

Минобороны подчеркнуло, что деятельность ХАМАС расценивает как враждебную деятельность, и эта эскалация не останется безнаказанной.

Последний авианалет Израиля на палестинские позиции датирован 17 июня 2018 года.

Отношения Палестины и Израиля обострились после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал переезд посольства из Тель-Авива. В день официального открытия посольства США в Иерусалиме палестинцы устроили массовый протест. Официальный Тель-Авив считает целый город своей исторической столицей, автономия своей столицей – восточную часть.

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