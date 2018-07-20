Трехлетняя девочка упала с седьмого этажа и выжила благодаря москитной сетке

В Петербурге тяжелые травмы после падения с седьмого этажа получила трехлетняя девочка. Она удержалась на выскочившей из окна москитной сетке и спланировала на землю.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми часов вечера 20 июля выпавшего ребенка заметили под окнами 26-го дома на улице Демьяна Бедного. Родители сообщили врачам скорой, что дочка осталась одна на подоконнике седьмого этажа, облокотилась на сетку и выпала. Но сетку не отпустила и до земли благодаря ее планирующим свойствам долетела с меньшей скоростью, чем при свободном падении.

Девочку доставили в больницу Раухфуса на Лиговском проспекте. Ею занимаются медики.

Накануне в Петербурге один ребенок погиб и один получил тяжелые травмы при падении из окон, оснащенных москитными сетками.