Главе Татарстана было стыдно, но он попросил Путина вернуть пиво на стадионы. Президент обещал подумать

Неожиданная тема о продаже алкогольного пива во время спортивных мероприятий возникла во время совместного заседания совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», в котором 20 июля принял участие президент Владимир Путин. Любопытно, что, как передаёт РБК, о проблеме первым заговорил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, – это продажи пива. Мы продали пива на 89 млн руб. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Все-таки мужчины любят пиво», – заявил Минниханов и тут же поспешил добавить, что ему, как мусульманину, стыдно об этом говорить. «Я забочусь о наших братьях, православных», – пояснил глава Татарстана.

Путин, в свою очередь, отметил, что не все мужчины любят пиво, но пообещал подумать. «Если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти — посмотрим», – пообещал президент.

Напомним, продажа алкогольной продукции на спортивных сооружениях в России была запрещена в 2005 году. С тех пор исключения делались только для крупных международных турниров, например прошедшего чемпионата мира по футболу, где одними из главных спонсоров традиционно являются производители пивной продукции.