«Никаких референдумов». Вице-спикер Рады отреагировала на новости о Донбассе

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко отреагировала на сообщения о возможном референдуме на юго-востоке Украины. По ее словам, Украина уже запросила американских коллег о «новых идеях» по вопросу Донбасса.

О невозможности референдума Геращенко 20 июля рассуждает в своем Facebook. «Никаких референдумов под дулами автоматов и стоящими под окнами школ и детсадов российскими танками», – категорична вице-спикер. Она также отметила, что Украина направила американским партнерам просьбу предоставить информацию о том, что за «новые идеи по Украине» обсуждались на встрече в Хельсинки, и обсуждались ли вообще.

Напомним, о том, что вопрос о референдуме был якобы поднят Владимиром Путиным на встрече с американским президентом 16 июля, сообщило издание Bloomberg. Российские чиновники уже подтвердили, что такая идея действительно обсуждается, однако речь идет только об автономии ЛНР и ДНР в составе Украины, а не о расширении российской территории.