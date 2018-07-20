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Происшествия
20.07.2018 19:36
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«Я опущу тебя, фраерок»: водитель Range Rover рассвирепел от того, что ему посигналили

В центре Петербурга водитель внедорожника устроил охоту за автомобилистом, который выразил свое недовольство клаксоном. Хаотичные перестроения на Литейном попали на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, инцидент начался с езды белоснежного Range Rover по трамвайным путям Литейного проспекта. При перестроении водитель резко сдал вправо, двигавшийся в соседней полосе Citroen C4 резко затормозил. На светофоре пристроился за Range Rover и посигналил.

Водителю внедорожника это очень не понравилось. Он открыл дверь и не без претензии произнес: «Ты кому бибикаешь?» На что получил встречный ответ: «А чего подрезаешь?»

Демон мести, кажется, охватил Range Rover целиком. Автомобиль подолгу стоял перед зеленым светофором, лишь бы напакостить «Ситроену», вызывал еще больше клаксонов других участников движения, ездил по Литейному наискосок, снова тормозил: «Выходи, фраерок. Ведешь себя, как девочка, дебил. Я тебя сейчас опущу, как...»

Конфликт закончился физическим контактом мужчины из Range Rover с водителем из «Ситроена», который в испуге достал газовый баллончик. Ему показалось, что агрессор тоже хочет залить салон перцовым газом.

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За рулем Range Rover сидел 46-летний петербуржец Алексей Савенков. Он не отрицает, что днем 18 июля у него вышла некая дорожная ситуация с другим мужчиной. Запись регистратора убедительно опровергается воспоминаниями Савенкова: «Молодой человек активно и бурно себя вел. Он бибикал, а я ему что-то сказал. Нецензурную брань я не применял и физической расправой не угрожал. Просто объяснил, что ему 30 лет, а у меня две дочери. И чтобы со старшими разговаривал повежливее и не сигналил. Я, вообще-то, спешил тогда, мне надо было ребенка забирать. Если честно, первый раз с таким сталкиваюсь. Нет вообще повода кому-либо беспокоиться».

По данным базы судебных участков Петербурга, в августе 2016 года Савенков был остановлен за езду по встречной полосе в Петроградском районе. Судья, сжалившись над Алексеем из-за малолетней дочери, назначила минимально возможное наказание в виде 5000 рублей штрафа и оставила его с правами. Вину он не признавал.

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