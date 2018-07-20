«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 июля

Событие недели — дождь во время награждения победителей чемпионата мира по футболу. Самый читаемый материал «Фонтанки». Видимо, петербуржцы на фоне невероятной жары соскучились по привычному. Или просто хотели посмотреть на мокрого и красивого президента Хорватии.

Глава холдинга «Полиграфоформление» Максим Яковлев похищен в Абхазии — его голову оценили в 200 млн рублей. Учитывая его биографию, сумму можно считать символической.

«Фонтанка» понаблюдала за саммитом в Хельсинки и точно засекла, на сколько минут Путин опоздал к Трампу. Число силы, как оказалось.

Потому что другу Дональду изрядно влетело дома за то, как он поговорил с другом Владимиром.

Кстати, о президентах. Если вам надоели все эти политические игрища, посмотрите на президента Хорватии. Хороша, с какой стороны ни посмотри. С другой стороны, нам просто говорить — мы же не хорваты.

Полицейские так уработались на чемпионате мира по футболу, что на обратном пути домой просто решили прилечь на полу в поезде, где кто успел. Во всяком случае, так объяснил проводник поезда. А ГУ МВД верит — и нам советует.

14 суток ареста — неприятный способ провести отпуск. Облить пивом Жириновского — бесценно.

Евгений Вышенков рассказывает, что скрывается за задержанием генерала Дрыманова. Эпическая история приземления Шакро Молодого обрастает подробностями.

Гонзо-журналистика по-нашему: корреспондент «Фонтанки» на две недели прикинулся хорватским болельщиком, чтобы вкусить любви россиянок. Не пытайтесь повторить это дома — получите леща. Да, у нас работают рисковые парни.

А вот история о хороших парнях. Петербуржцы спасли пятилетнюю девочку, едва не вышедшую с восьмого этажа на роликах.