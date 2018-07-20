«Я не рассказываю о моих лекарствах всем подряд». Хакеры похитили личные данные премьер-министра Сингапура и 1,5 млн жителей страны

База данных системы здравоохранения Сингапура подверглась мощной кибератаке. Об этом 20 июля пишет Reuters.

В результате нападения хакеров были похищены личные данные 1,5 млн граждан — в том числе премьер-министра Ли Сянь Луна.

«Расследование, проведенное Управлением кибербезопасности Сингапура (CSA) и Интегрированной системой медицинской информации (IHiS), подтвердило, что это была преднамеренная, целенаправленная и хорошо спланированная кибератака», — говорится в заявлении правительства страны.

«Это была работа не обычных хакеров или преступных группировок», – подчеркивается в совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства связи Сингапура. Правда, чиновники не уточнили, кто именно, по их мнению, стоял за кибератакой.

Похищены оказались данные граждан, которые посещали клиники страны с мая 2015-го по 4 июля 2018-го. Информацию о лечении премьер-министра Сингапура злоумышленники искали целенаправленно.

Сам премьер Ли Сянь Лун на своей странице в Facebook написал: «О принимаемых мною лекарствах я обычно не рассказываю просто так всем подряд, но в этой информации нет ничего тревожного».