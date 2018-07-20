За время ЧМ в Пулково привезли 2,2 млн человек, сотни барабанов и 27 тонн багажа футболистов. Рекорд поставили саудовцы

Петербургский аэропорт подвел итоги мундиаля. Нагрузку на Пулково во время ЧМ можно назвать привычной — пассажиропоток вырос всего на 11% по сравнению с показателями прошлого года.

Как сообщает 20 июля пресс-служба аэропорта, из более чем двух миллионов пассажиров в период с 13 июня по 15 июля большая часть пришлась на внутренние перевозки. В Петербург прилетели 1,2 миллиона соотечественников и 1 миллион иностранцев. Прирост пассажиров возник в большей степени за счет иностранцев, в прошлый сезон их было на 14,5% меньше, россияне прибавили нагрузки на 8,9%. В ином выражении 2,2 млн пассажиров – это почти 19 тысяч взлетов и посадок. Пик нагрузки пришелся на конец чемпионата — после полуфинального матча между Бельгией и Францией в Северной столице через Пулково прошли 74,6 тысячи пассажиров, сотрудники обслужили 884 рейса, 264 из них — частные.

За время мундиаля в городе на Неве побывали 16 иностранных команд, в общей сложности они привезли 27 тонн багажа. Львиная доля из него — поклажа команды из Саудовской Аравии — 62 члена сборной уложили в чемоданы почти 9 тонн необходимых вещей и снаряжения.

Фанатов на время ЧМ, напомним, принимал и второй терминал Пулково. Через него прошли 11 тысяч иностранцев, почти 4 тыс. из которых — египтяне. На каждом из рейсов болельщики привозили барабаны.

«Дополнительная нагрузка не повлияла на основной поток пассажиров, в том числе благодаря запуску временного терминала для приема чартерных рейсов с фанатами в Пулково-2. Мы проделали большую работу в этом направлении и теперь планируем использовать созданную инфраструктуру в период чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Рассчитываем, что практика облегченного визового режима также получит дальнейшее распространение и будет способствовать росту въездного туристического потока в Санкт-Петербург и другие российские города», — отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев.

Напомним, накануне по итогам мундиаля отчитывался глава МВД Владимир Колокольцев. Полиция не пустила в Россию 3 тысячи нежелательных иностранцев.