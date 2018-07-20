Путин предложил облегчить для иностранцев поездки в Россию. За основу для изменений визового режима взять Fan ID

Владимир Путин считает, что правила визового режима в России «требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур». Об этом российский президент заявил 20 июля на заседании по итогам чемпионата мира по футболу-2018.

Путин уточнил, что особое внимание надо уделить опыту использования паспортов болельщиков (Fan ID).

«Наш российский опыт намерены перенять многие страны и международные организации, при этом мы сами должны его, безусловно, развивать. Директор ФСБ у нас тоже здесь. Александр Васильевич [Бортников] докладывал, что коллеги, с которыми наши специалисты работали в области безопасности, проявили к этому большой интерес. Во-вторых, на его основе возможно актуализировать правила визового режима», – заявил президент.

Также Путин рассказал, что члены семей фанатов, которые оформили Fan ID, получат право на бесплатные визы в Россию до конца 2018 года. Действие самого паспорта болельщика уже продлили до 1 января 2019-го.

Напомним, ранее сообщалось, что систему Fan ID собираются распространить на все культурно-массовые мероприятия в России.