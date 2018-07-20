Лейденскую коллекцию покажут в Эрмитаже инклюзивно

Знаменитая Лейденская коллекция Томаса и Дафны Каплан – одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века – приедет в Эрмитаж и будет экспонироваться в Николаевском зале Зимнего дворца с начала сентября.

В Эрмитаже решили сделать так, чтобы уникальное собрание было доступно для всех. «Это важная часть нашей философии – мы расширяем возможности общения музейных коллекций с людьми», – говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Илья Ермолаев, ученый секретарь Эрмитажа, рассказал, что Лейденскую коллекцию решено представить так, чтобы ее смогли увидеть и узнать о ней подробно слабослыщащие люди, «увидеть» инвалиды по зрению. Чтобы люди с аутизмом могли познакомиться с шедеврами голландских мастеров, а для людей с дислексией будет разработан такой шрифт, который станет удобен для восприятия не только для них, но и абсолютно для всех.

Для слабослышащих будут организованы экскурсии на русском жестовом языке, которые проведут слабослышащие же экскурсоводы – такой опыт уже есть у Эрмитажа, и он оправдал себя: на такие экскурсии по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых была запись, потому что очень много было желающих.

Будут на выставке занятия для людей с аутизмом – партнером Эрмитажа выступит Центр «Антон тут рядом», давний партнер музея. Причем группы организуют смешанные – для людей с аутизмом и без.

Кроме того, Эрмитаж и Ассоциация родителей детей с дислексией разрабатывают специальный шрифт для выставки – он будет легко читаться и людьми с дислексией и прочими посетителями.

Впервые в музее создаются специальные модели картин, которые незрячие люди смогут «увидеть» руками.