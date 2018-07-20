На Полевой Сабировской в Петербурге упал строительный кран

Со строительной площадки компании «Лидер Групп» в Приморском районе Петербурга упал подъемный кран. Он перегородил дорогу, но повредил только забор стройплощадки и дерево.

Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы. Кран упал около шести часов вечера 20 июля на территории дома 45 по Полевой Сабировской улице. Судя по кадрам, прохожих или автомобили он не задел, недотянулась стрела и до здания, расположенного напротив. В трехэтажном здании находятся несколько коммерческих организаций.

Участок застраивает компания «Лидер Групп», жилой комплекс называется «Богатырь», первые два проекта по-соседству уже сданы. «Богатырь 3» запланирован к сдаче в IV квартале 2019 года.

Как объяснили «Фонтанке» представители «Лидер Групп», гусеничный кран принадлежит подрядной организации «Росшпунт», пострадавших на стройплощадке нет. «Сейчас на месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, наши представители и представители «Росшпунта». Сейчас первоочередная задача — убрать кран, чтобы он не перегораживал проезжую часть, потом будем разбираться в причинах ЧП», – рассказали в компании. Рабочих в момент падения рядом с краном не было.