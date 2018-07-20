Инструкция «Фонтанка-SUP»: как стать участником водного карнавала

3 Что нужно сделать, чтоб стать участником сап-карнавала:

Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанки-SUP» бесплатное.

– Придумать маскарадный костюм, оригинально украсить свой паддлборд в тематике «Карнавала Мира».

! Дизайнерские решения участников будут оценивать зрители и гости Фестиваля. Самые креативные получат призы и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанки-SUP».

– Выйти на воду сможет любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

! Несовершеннолетние старше 12 лет смогут пройти на сапе только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения мероприятия. Участие лиц младше 12 лет не допускается.

– Всем участникам «Фонтанки-SUP» нужно пройти электронную регистрацию на сайте www.fontankasup.ru

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акаваторию просто не пустят.

! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 12 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.

– Во время участия в Фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо

компании или бренда без письменного согласия Организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.