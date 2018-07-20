Инструкция «Фонтанка-SUP»: как стать участником водного карнавала
1 Тайминг фестиваля «Фонтанка-SUP-2018»
9.00 – начало работы стартового городка и партнерских зон; сбор и регистрация участников; спуск на воду
(наб. Мойки около павильона Росси);
10.15 – торжественное открытие мероприятия;
10.30 – старт участников;
10.30 – 13.30 – прохождение дистанции;
12.45 – SUP-парад на Итальянском мосту с участием Адмирала фестиваля и военно-морского оркестра;
13.00 – финиш участников
(наб. Мойки около павильона Росси);
13.30 – полное освобождение акватории;
14.30 – награждение победителей, конкурсы, развлекательная часть;
16.00-18.00 – работа партнерских зон фестивального городка;
18.00 – окончание мероприятия.
2 Маршрут сап-карнавала
Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Кульминацией станет сап-парад на Итальянском мосту у Спаса на крови. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси.
3 Что нужно сделать, чтоб стать участником сап-карнавала:
Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанки-SUP» бесплатное.
– Придумать маскарадный костюм, оригинально украсить свой паддлборд в тематике «Карнавала Мира».
! Дизайнерские решения участников будут оценивать зрители и гости Фестиваля. Самые креативные получат призы и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанки-SUP».
– Выйти на воду сможет любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
! Несовершеннолетние старше 12 лет смогут пройти на сапе только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения мероприятия. Участие лиц младше 12 лет не допускается.
– Всем участникам «Фонтанки-SUP» нужно пройти электронную регистрацию на сайте www.fontankasup.ru
– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акаваторию просто не пустят.
! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 12 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.
– Во время участия в Фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо
компании или бренда без письменного согласия Организатора.
– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
4 Что такое «Фонтанка-SUP-2018»
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.
Все новости Фестиваля в рубрике Фонтанка-SUP.
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
5 Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2018»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Стратегический партнер – Группа «Эталон»
Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open
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