Россия может принять еще один чемпионат мира по футболу

Скоро в России может пройти еще один чемпионат мира по футболу, только на этот раз среди женщин. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами в Калининграде.

«В целом, почему нет? Будем обсуждать это с ФИФА и в целом развивать женские виды спорта — те, которые раньше женскими не являлись, например хоккей и футбол», — цитирует Путина «Газета.ru».

Ранее президент заявил, что, возможно, в ближайшее время Россия будет претендовать на проведение летней Олимпиады.

Напомним, за последние четыре года в России прошли два крупнейших международных спортивных соревнования – зимняя Олимпиада в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018-м.