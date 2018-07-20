Похищение за 200 млн: что известно через месяц после исчезновения Максима Яковлева

Акционера Кировского завода вывезли из абхазской гостиницы три человека в камуфляже и с 20 июня держат в подвале. Подтверждения, что он жив, нет. Зато известно, с кого преступники хотят получить 200 млн.

скриншот с сайта www.interpol.int

Похищение петербургского предпринимателя Максима Яковлева напрямую затронуло владельца ТРК «Гранд Каньон» Муссу Экзекова, имеющего значительное влияние в Абхазии. С пропавшим их связывает дружба со студенческих лет и совместный бизнес. Возможно, поэтому Яковлев останавливался в гостинице абхазского города Новый Афон, к которой Экзеков тоже имеет отношение.

Как сообщает генпрокуратура Абхазии, в отель Afon Resort города Новый Афон Гудаутского района Максим Яковлев заселился в апреле 2018 года. По официальной версии, он планировал снять с себя статус валютного резидента России, для этого ему надо было больше года прожить за границей. По версии конспирологической, Яковлев последнее время опасался за свою жизнь, при передвижениях по Петербургу использовал только неприметную одежду, ездил исключительно на общественном транспорте и расплачивался наличными, чтобы по банковским транзакциям его не отследили.

В Afon Resort Hotel предпочитают останавливаться состоятельные туристы, но, скорее всего, не ценой был определен выбор Яковлева. К управлению отелем имеют родственники человека, который много лет входит в ближайшее бизнес-окружение Муссы Экзекова и которому он целиком доверяет.

Экзеков – ученый, меценат, филантроп, бизнесмен. Владелец ТРК «Гранд Каньон». В декабре 2017 года избран председателем высшего совета Всемирного абхазо-абасинского конгресса и, безусловно, имеет обширные связи в Сухуме.

На последнем ПМЭФ Экзеков и Георгий Полтавченко подписали соглашение о строительстве многофункционального комплекса со спортивными залами, бассейнами, катком, многоярусным гаражом и другими объектами. Объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей.

Юридическим владельцем ТРК значится акционерное общество «Соломон». Согласно структуре собственников, отраженной в СПАРК, почти 70 % доли прямого владения «Соломоном» принадлежит кипрской компании «Девенкрофт Энтерпрайсес лимитед». Она же является основным собственником «Полиграфоформления» – предприятия, которым с 90-х владеет Яковлев.

О партнерстве Экзекова и Яковлева было известно неограниченному кругу лиц. Они знали друг друга со времен студенчества в Ленинградском технологическом институте.

Генпрокуратура довольно подробно описывает обстоятельства похищения:

«20 июня около 2 часов 30 минут в гостинице «Afon Resort» на улице Лакоба трое неустановленных лиц в масках, используя перчатки, вооруженные пистолетом и автоматом, проникли в гостиницу, где находились администратор и охрана, под угрозой насилия отвели их в помещение охраны. Далее поднялись в номер 204, где проживал гражданин России Максим Яковлев, и, выбили входную дверь. Применяя насилие, вывели его из гостиницы и увезли на автомашине в неизвестном направлении. Осмотром гостиничного номера установлено, что мебель и вещи раскиданы, обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь, и также в тайнике под шкафом обнаружена крупная сумма наличности, которая изъята в присутствии понятых. Допрошенная 12 июля супруга похищенного передала в распоряжение следствия записки от имени ее супруга, в которых он сообщает ей, что его держат в подвале, и за него требуют выкуп 200 миллионов рублей, просит организовать передачу денег в обмен на его жизнь».

О требовании 200 млн рублей за выкуп Яковлева «Фонтанка» уже писала. Генпрокуратура не уточняет, но, по нашей информации, после похищения листок неизвестные подбросили в автомобиль владельца гостиницы. В нем автор обращался не к супруге, а к Муссе Экзекову с просьбой собрать 200 млн рублей и подумать, как бы их переслать в Абхазию.

Экзеков на звонки и сообщения «Фонтанки» сегодня не ответил. Брат пропавшего, Константин Заремский в разговоре с корреспондентом уточнил, что денежные средства на Яковлева теоретически могут быть собраны.

«Но надо понимать, что Мусса Хабалевич хочет остаться в правовом поле. Допустим, сумму он предоставит, но переправить в Абхазию ее крайне проблематично. В сумках везти – это сумасшествие. А если проводить безналичную операцию, возникнут вопросы у российских финансовых властей. Возможно, конечно, что государство в качестве исключения, с учетом особенности ситуации, закроет глаза».

После исчезновения Яковлева, уточняет генпрокуратура, возбуждено уголовное дело по двум статьям местного УК – 159 «Разбойное нападение с проникновением в жилище» и 119 «Похищение группой лиц с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений». У следствия есть ориентировки на подозреваемых.

Найденная в номере Яковлева крупная наличность дала следствию еще одну, чисто абхазскую, версию. По некоторым данным, предприниматель, привыкший вести активный образ жизни и искавший общения, сдружился с тамошним кондитером и дал ему в долг около 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. По меркам Нового Афона, это огромная сумма, и вряд ли за столько времени пребывания местные не признали в Максиме Яковлеве мультимиллионера.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»