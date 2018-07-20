Рюкзак напавшего на немцев иранца все еще в автобусе, на место приехали взрывотехники

Экстренные службы немецкого города Любек проверяют вещи напавшего на пассажиров автобуса иранца. В рюкзаке, по информации СМИ, лежит сосуд с легковоспламеняющейся жидкостью.

#BREAKING, Aggressor pulling knife attacking passengers, several injured in northern germany bus assault. pic.twitter.com/xLuyNtXbli — Alberto Allen (@albertoallen) July 20, 2018

Об этом сообщает издание LNOnline 20 июля. Генеральный прокурор Улла Хинст пока затрудняется оценить нападение, не исключаются любые версии, в том числе терроризм. Пресса также отмечает, что при себе у нападавшего был не только нож, но и некая легковоспламеняющаяся жидкость, предположительно с содержанием спирта. Проверять ее в Любек приехали взрывотехники. Официально подтверждено состояние только одного пассажира – он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее, напомним, сообщалось, что задержанный иранец ранил 14 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. В настоящее время его, по словам прокурора, все еще допрашивают.

Сегодня же, 20 июля, в Любеке должна стартовать международная регата Travemünder Woche. Безопасность участников и вероятность старта мероприятия в назначенный день сейчас обсуждают городская администрация и организаторы регаты.