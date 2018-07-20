Стали известны детали договоренностей Путина и Трампа по Сирии

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе саммита в Хельсинки достигли договоренностей по вопросам возвращения беженцев, совместного мониторинга и восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии. Об этом 20 июля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщают «Ведомости».

«Активному продвижению в этом направлении (возвращение беженцев) способствуют договоренности, достигнутые президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам постоянного проживания», – сказал Мизинцев на заседании штаба Минобороны и МИД по возвращению беженцев.

В итоге Россия предоставила США пакет предложений, которые сейчас рассматриваются американской стороной. Россия предлагает разработать совместный план по возвращению беженцев на родину, причем в первую очередь необходимо вернуть людей, находящихся сейчас в Ливане и Иордании. Кроме того, предлагается создать трехстороннюю (Россия – Иордания – США) совместную группу на базе Амманского мониторингового центра и аналогичной группы в Иордании, а также группу по финансированию восстановительных работ в Сирии.

Минобороны отмечает, что с 2011 года Сирию покинули 6,9 млн человек. В ближайшее время домой могут вернутся 1,7 млн, почти половина из которых сейчас временно размещены в Ливане.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа проходила 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями. Кроме лидеров двух стран в комнате переговоров присутствовала лишь переводчица, которую теперь в США требуют допросить члены демократической партии. Они хотят узнать, что Трамп пообещал президенту России от их имени.