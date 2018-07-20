Квартирка на миллиард. Диван с деньгами сменил холодильник

После того как в диване скромной квартирки на улице Гастелло при обыске нашли полмиллиарда рублей, жулики стали осторожней. И переложили купюры в холодильник.

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Простая двухкомнатная квартира в Московском районе становится легендарной. При обыске в декабре 2017 года там было изъято полмиллиарда рублей. Следующий обыск провели спустя восемь месяцев, и результат поразил стабильностью – снова примерно полмиллиарда, если считать в российской валюте. Возможно, это волшебная квартира, которая приносит по два миллиона в день.

Оперативники налогового отдела УЭБиПК полицейского главка, которые в сопровождении СОБРа Росгвардии пришли в одну из квартир дома 9 на улице Гастелло 19 июля, опровергли максиму о снаряде, который дважды в одну воронку попадать не должен. Первое их посещение тех же комнат 13 декабря 2017 года принесло рекорд – в диване было обнаружено 130 килограммов денег, 630 миллионов рублей. На Северо-Западе России такого до той поры не бывало.

Через восемь месяцев обыск на Гастелло принес стабильный результат - 417 370 000 рублей, на этот раз в холодильнике. С учетом 49 тысяч долларов и 60 тысяч евро - опять близко к полумиллиарду.

Причиной визитов стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности, проще говоря – о незаконном обналичивании денежных средств (часть вторая 172-й статьи УК). Что интересно, в декабре 2017 года Андрей Ахмедов и Илья Шлепаков, которых следствие считает основными фигурами в схеме, и их семеро предполагаемых сообщников отправились под домашний арест. Хозяйка квартирки на Гастелло, 55-летняя петербурженка Наталья Бибик, соучредитель четырех действующих и дюжины ликвидированных ООО, выступала в качестве свидетеля, позиционируя себя как скромного бухгалтера. Второй раз Наталье не повезло, и она была задержана – пока на двое суток.

По информации «Фонтанки», последние обыски затронули не только квартиру «бухгалтера» и помещения «обнальных» фирм на Софийской улице, дом 4, но и офисы Меtro Cash@Carry на Пулковском шоссе. Наличности в Metro не изымали, но, по некоторым данным, оперативниками были обнаружены «электронные носители информации» и важные записи, свидетельствующие о путях нелегальной наличности.

Возможно, у Натальи Бибик есть своя версия появления полумиллиарда в холодильнике, но она пока недоступна для комментария, и привязанность именно к этой квартире как к депозитарию остается тайной. Полицейские уверены, что в декабре 2017-го в холодильник заглядывали, и денег в нем не было. Для того, чтобы его наполнить купюрами к июлю, ежедневно надо было докладывать примерно по два миллиона рублей.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»