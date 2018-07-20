14 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

Очередные российские спортсмены заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Как сообщает 20 июля «Чемпионат.com», под подозрение Международной ассоциации легкоатлетических федераций попали 14 спортсменов из России.

В список вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Иван Ухов (прыжки в высоту, олимпийский чемпион), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Юлия Кондакова (бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба) и Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции).

Дела спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом.

Напомним, по ходу домашнего чемпионата мира по футболу сборную России несколько раз подозревали в употреблении допинга. Иностранные СМИ заподозрили неладное, когда были опубликованы статистические отчеты о выступлении национальных команд, по которым российские футболисты во время матчей выполняли больший объем беговой работы. Однако проверки не выявили нарушений.

Вскоре после этого немецкие журналисты обратили внимание на то, что российские футболисты перед выходом на поле что-то нюхают. Выяснилось, что это обычный нашатырный спирт.