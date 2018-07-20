«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с готовым дизайн-проектом

Setl City

Специально для своих клиентов «Петербургская Недвижимость» презентовала два готовых дизайн-проекта квартир в ЖК бизнес-класса «Палацио», выполненных в классическом и современном стиле.

Просторная квартира с европланировкой в квартале бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове — это большая кухня-гостиная, две комнаты и собственная открытая терраса. Общая площадь квартиры составляет 104 кв. метра: предусмотрены большая кухня-гостиная с удобным зонированием столовой, просторная терраса с видом на внутренний дворик, две спальни и три санузла – хороший вариант для большой семьи с детьми.

«Петербургская Недвижимость» представляет клиентам два варианта отделки и меблировки, созданных дизайнерами специально для этой квартиры. Можно выбрать роскошную классику в благородных пастельных тонах с синими и золотыми акцентами, или лаконичный современный стиль в бежевых оттенках и с обилием зеркальных поверхностей.

Цена квадратного метра в представленной квартире составляет от 105 тысяч рублей – это привлекательная стоимость для объекта такого класса. Для покупателей действуют разные условия оплаты, в том числе беспроцентная рассрочка от застройщика. Также можно воспользоваться ипотечной программой в одном из 30 банков-партнеров компании. Специальную ставку для клиентов «Петербургской Недвижимости» предоставляет банк ВТБ.

Квартал «Палацио» от компании Setl City возводится на пересечении Косой и 25-й линий Васильевского острова и объединяет несколько домов высотой 10 этажей, примыкающих друг к другу и образующих единый ансамбль. В двух минутах ходьбы от комплекса будет располагаться станция метро «Горный институт», а сейчас жители могут за 15 минут дойти до станции «Василеостровская». Особой гордостью квартала является двор-патио с пешеходной аллеей и местами для отдыха, украшенный декоративными вазонами и цветниками.

«Петербургская Недвижимость» – один из лидеров по продажам строящейся недвижимости в Санкт-Петербурге и пригороде Ленинградской области. Компания оказывает все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. За 24 года успешной работы квартиры в «Петербургской Недвижимости» приобрели свыше 260 000 семей. Все услуги для клиентов бесплатны.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations