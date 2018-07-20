Путин заявил, что Россия готова претендовать на летнюю Олимпиаду

Владимир Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, об этом президент заявил 20 июля в Калининграде во время общения с волонтерами.

Они и задали вопрос о возможности проведения в России летней Олимпиады. Путин ответил коротко: «Это возможно». И уточнил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».

Напомним, в феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Ближайшую летнюю Олимпиаду примет Токио в 2020 году.