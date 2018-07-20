Бразильцам iPhone, испанцам футболки. На что футбольные болельщики тратили деньги в Петербурге

Россияне отложили шопинг на время мундиаля, зато иностранцы пустились во все тяжкие. Самыми щедрыми оказались американцы, а самыми модными – китайцы и жители Латинской Америки.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Чемпионат мира по футболу не помог сделать кассу петербургским ретейлерам. По данным Петростата, оборот розничной торговли в июне не вырос по сравнению с прошлым годом в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) и составил 113,6 млрд рублей. Россияне продолжили экономить на еде и отказались от крупных покупок на время матчей. Не уйти в минус помогла покупательская активность иностранцев, которая резко выросла в период мундиаля.

Точный объем трат иностранцев в Северной столице подсчитать проблематично, но исходя из данных крупных банков о транзакциях по картам и снятии наличных в банкоматах, речь идет примерно о 20 млрд рублей. Так, по данным Сбербанка, только через его терминалы гости мундиаля оставили в Северной столице 8,3 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. Прирост платежей по зарубежным картам зафиксировали также в ВТБ и «Открытии». Для сравнения, всего гости чемпионата потратили в России около 100 млрд рублей.

Модный мундиаль

В магазинах болельщики чаще всего покупали спортивные товары и одежду. Как следует из статистики Сбербанка, на эти категории пришлось по 9% от всех трат.

К примеру, в салоне Nike в ТРЦ «Галерея» продажи во время мундиаля выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в категориях, связанных с футболом, в семь раз. «Спрос у иностранных болельщиков был на всё, кроме бегового и тренировочного текстиля. Топовым продуктом стали футболки-джерси сборных команд ЧМ-2018», – прокомментировали в компании Inventive Retail Group, которая развивает Nike в России по франчайзингу. Самыми активными покупателями оказались болельщики из Азии и Латинской Америки.

В сети Finn Flare выручка во время чемпионата выросла на 10%, при том что трафик упал на 8%. Президент компании Ксения Рясова считает, что немалую роль в этом сыграла коллекция футболок, которую ретейлер выпустил в колаборации с FIFA. На саму линейку пришлось 3% продаж. «Но практически к каждой купленной футболке была совершена дополнительная покупка, что позволило увеличить выручки магазинов», – говорит она. Латиноамериканцы покупали в основном футболки, майки и шорты, европейцы – рубашки и брюки, а индусы – цветные блузки, платья, юбки и кожаный ассортимент.

Сеть Baon увеличила продажи на 10% по сравнению с прошлым годом. По словам коммерческого директора компании Анны Сироткиной, в одном из стоковых магазинов отличились испанцы. Они скупили носки и яркие футболки. «Брали розовые, желтые, иногда даже женские, и явно не в подарок, потому что тут же их надевали», – комментирует она. Из-за ажиотажного спроса сотрудники даже сделали таблички на испанском, так как по-английски гости не слишком хорошо говорили. Когда похолодало, испанцы пришли за толстовками.

Но главными модниками все же оказались китайцы и катарцы. По статистике Сбербанка, они потратили на одежду 26 % и 45 % всего бюджета иностранных гостей соответственно, тогда как европейцы и американцы — примерно 10–15 %.

iPhone по дороге на стадион

Продавцы техники и товаров для дома во время чемпионата наблюдали разнонаправленную динамику. Так, в сети «Максидом» во время мундиаля рост продаж резко замедлился по сравнению с предыдущими месяцами. Если в апреле, выручка увеличилась на 13%, то в июне только на 5%, сообщила член совета директоров Мария Евневич. По ее словам, самый сильный был спад в дни матчей, особенно, если играла сборная России.

Продавцы электроники зафиксировали спрос на отдельные категории. В частности, резко выросли продажи iPhone и другой продукции Apple. Так, в сети Cstore (входит в состав объединенного ретейлера «Евросеть» и «Связной») товарооборот увеличился на 51% во время мундиаля, что почти в два раза больше чем в среднем за шесть месяцев.

У сети re:Store продажи в городах, принимающих соревнования, росли быстрее, чем в целом по сети. Например, в ТРЦ «Питерленд», который находится по пути на «Санкт-Петербург Арену», выручка подскочила в два раза. Кассу сделали латиноамериканцы. «iPhone в Бразилии самый дорогой в мире, поэтому с их стороны был самый высокий спрос», – прокомментировали в компании. В ТОП-продаж вошли кабели, зарядки, внешние аккумуляторы, чехлы, объективы для смартфона от Apple.

Пиво и пирожки

По оценке Сбербанка, на походы в рестораны, кафе и фастфуд иностранные болельщики израсходовали примерно 16% всех своих средств. Главными любителями поесть оказались американцы: они оставили в ресторанах пятую часть всех потраченных зарубежными гостями денег.

Но, по словам петербургских рестораторов, для них более заметными в начале чемпионата оказались гости из Марокко, Ирана, Мексики и Бразилии. Во второй части мундиаля главные ресторанные магистрали поочередно накрывали волны шведов, швейцарцев, бельгийцев и французов. Зарубежные гости в основном хотели пробовать русскую кухню и почти не ограничивали себя в тратах. «На цены не смотрят. Курс рубля позволяет», – прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор группы SkyRest («Скобари», «Варвара») Александр Затуливетров.

Но приростом выручки на 30% смогли похвастаться в основном пивные рестораны. В целом по рынку эффект оказался не таким заметным. Оборот общепита в Петербурге, который до этого падал на протяжении двух месяцев, в июне вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом до 6,5 млн рублей.

Еще 7% бюджета иностранных болельщиков ушло на покупку еды в супермаркетах. Самым востребованным продуктом во время мундиаля предсказуемо оказалось пиво. По данным сети «Перекресток», спрос на пенный напиток отечественного производства вырос на 20%, а на крафт и вовсе в два раза. Приезжие болельщики также обеспечили повышенный спрос на готовые блюда и выпечку, а также мороженое и плиточный шоколад. Но они не смогли компенсировать сокращение по другим категориям. По данным Петростата, продажи продуктов питания в июне упали на 1,6% к прошлому году, до 38,3 млрд рублей

Кто щедрее

Щедрость гостей чемпионата не всегда была пропорциональна их количеству. По данным Оргкомитета на 29 июня, больше всех FAN ID, помимо россиян, получили граждане КНР (60 тысяч). Но по объему трат жители Поднебесной заняли лишь второе место среди иностранцев, сообщают в Сбербанке и ВТБ.

Жители США получили чуть меньше паспортов болельщиков (49 тысяч), но оказались чемпионами по расходам. На них пришлось 14% всех денег, которые иностранцы оставили в кассах магазинов, ресторанов и отелей, имеющих договор со Сбербанком. По сравнению с прошлым годом число транзакций по американским картам выросло в три раза. Больше всего денег американцы оставили и через платежные системы ВТБ. Через терминалы банка «Открытие» в Петербурге американцы совершили треть всех транзакций (34%).

Траты туристов из Латинской Америки продемонстрировали самый впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом. «Открытие» зафиксировало в Петербурге увеличение транзакций по картам этих стран в 4-5 раз во время мундиаля. Сбербанк – в 6-9 раз в целом по стране. Мексиканцы получили чуть больше паспортов болельщиков, чем аргентинцы и бразильцы (43 тысячи против 36 тысяч и 32 тысяч), но потратили почти в два раза больше денег — 6% всех трат иностранцев против 3% соответственно, следует из отчета кредитной организации.

Самыми щедрыми европейцами оказались британцы (5% всех трат по иностранным картам у Сбербанка), хотя в пятерку по числу приехавших болельщиков Соединенное королевство не вошло. На втором месте граждане Германии (3% транзакций по иностранным картам). В Петербурге англичане и немцы провели по 8% всех операций по картам, посчитало «Открытие». В статистике ВТБ жители Соединенного королевства заняли 4 место по объему трат, граждане Германии — девятое.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»