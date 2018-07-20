Жительница Петербурга получила тяжелые травмы при подготовке города к параду ВМФ

Жертвой несчастного случая стала 27-летняя петербурженка Евгения Ракова. Она упала в незапертый люк вспомогательного судна, которое устанавливало рейдовое оборудование для парадных кораблей ВМФ.

Как сообщили «Фонтанке» 20 июля очевидцы, инцидент случился ночью 18-го на Английской набережной. Компания молодых людей пришла посмотреть на мосты и на спуске у 30-го дома заметила пришвартованную баржу. Она вплотную примыкала к причалу, заграждение отсутствовало, компания поднялась на борт. На барже уже находились иностранные туристы, запечатлевали на свои смартфоны Неву и мосты.

Евгения Ракова шла по палубе к носу судна и, не заметив открытый люк, упала на трюм с высоты около трех метров. Ее достали. Врачи Мариинской больницы наложили швы на разбитую голову девушки, зашили разорванное бедро.

Друзья Раковой обратились в полицию Адмиралтейского района. По ее словам, встречи с участковым она ждала больше суток.

«Единственное, что его интересовало, – толкнул ли меня кто-то или я сама упала. На выяснении этого вопроса участие полицейского закончилось. Я пыталась убедить его, что неплохо было бы разобраться в том, почему судно не имело заграждений. Ведь провались иностранный турист, реакция полиции наверняка была бы более содержательной. Но безуспешно».

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили: «18 июля поступила телефонограмма из больницы. Участковый встретился с пострадавшей, опросил ее и произвел осмотр места происшествия. В настоящее время он проводит проверку. Если выявит нарушение законодательства, то примет процессуальное решение либо же направит материалы в иной контролирующий орган, к компетенции которого относится принятие решения».

Несамоходная баржа-площадка Б-2400 принадлежит компании «Балтспецфлот». Как пояснил ее гендиректор Андрей Шпигель, судном в акваторию Невы доставлялось рейдовое оборудование. Оно «держит» корабли, которые будут участвовать в параде ВМФ.

«Я не очень понимаю, на каком основании люди позволяют себе ходить по чужому судну, – рассуждает Андрей Шпигель. – После швартовки у Английской набережной лоцман осмотрел все люки, они были заперты. Лично я вешал веревку с табличкой «Проход запрещен», и я же лично выгонял с Б-2400 две компании пьяной молодежи. Мы устали убирать мусор и бутылки из-под спиртного. Не думаю, что мы должны нести ответственность за этот случай с девушкой».

Баржа 1971 года постройки простояла на Английской набережной с 16 по 19 июля.

«Балтспецфлот» специализируется на ремонте и строительстве гидротехнических сооружений, подъеме кораблей со дна, рейдовых, буксировочных и других, связанных с военно-промышленным комплексом и ВМФ, работах. Компания, как указано на ее сайте, поднимала в Кронштадте подлодку С-189, стоящую в качестве музея на набережной Лейтенанта Шмидта.

Госконтракт на установку и снятие рейдового оборудования на Неве к празднованию в Петербурге Дня Военно-морского флота с «Балтспецфлотом» заключал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Его стоимость составляет 4 млн 950 тыс. рублей. В документации указано, что целью оказания услуг является «создание праздничного настроения у жителей и гостей Петербурга», подрядчик должен обеспечивать безопасность услуг для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды. Единственное требование, которое комитет законности выдвинул к барже, – отсутствие водотечности.

По условиям контракта, на Неве установлены 13 комплектов оборудования, состоящих из рейдовой бочки, цепного бриделя, железобетонного якоря весом до тридцати тонн.