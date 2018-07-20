Иранец в Германии напал на пассажиров автобуса, ранены 14 человек

Район немецкого города Любек перекрыт полицией вечером 20 июля после нападения на пассажиров автобуса. Кухонный нож достал иранец, два человека получили серьезные раны.

Об этом сообщают местные СМИ. По данным LNOnline, нападавший задержан и во время первого допроса указал на иранское гражданство. Мотивы злоумышленника не озвучиваются. Известно, что пострадали 14 человек, 12 из которых получили легкие ранения. У двух — тяжелые.

Очевидцы сообщают, что кухонный нож иностранец достал из рюкзака.