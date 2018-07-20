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Город
21.07.2018 12:44
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Из рекламщиков в девелоперы: земля в Южном обещает золотые горы Вячеславу Ананских

Неудача в рекламном бизнесе — не беда, если в свое время посчастливилось купить землю в правильном месте. Рекламщик Вячеслав Ананских явился рынку в облике будущего застройщика.

Из рекламщиков в девелоперы: земля в Южном обещает золотые горы Вячеславу Ананских

Вячеслав Ананских//Коллаж/"Фонтанка"/провэд.рф

В будущем городе-спутнике Южном появился первый потенциальный девелопер, который уже просит город о возможности многоэтажной застройки вместо малоэтажной. Собственник — ООО «Корпорация «Руан», один из игроков рынка наружной рекламы. Владелец, в пух и прах разругавшийся со Смольным и потерявший на этом миллиарды, может озолотиться вновь благодаря земельным инвестициям.

Участок в 25 гектаров находится в юго-западной части территории Южного, близ небольшого водоема у садоводства «Заозерное». Владелец «Руана», известный в городе бизнесмен Вячеслав Ананских, брат депутата Госдумы Игоря Ананских, рассказал «Фонтанке», что земля была куплена «уже давно». Когда именно — он не помнит; продавца назвать также затрудняется. Сроки и стоимость проекта инвестор не комментирует, поясняя, что многое будет зависеть от решения города по поводу увеличения высотности застройки. Соответствующую поправку «Руан» подал в ходе обсуждения изменений в Генплан, проходивших в Петербурге в конце июня: компания просит изменить функциональную зону 2ЖД на 3ЖД, разрешающую средне- и многоэтажную застройку.

Участок "Корпорации "Руан" на кадастровой карте
Участок "Корпорации "Руан" на кадастровой карте

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данные по участку в поправке в Генплан от корпорации "Руан"
данные по участку в поправке в Генплан от корпорации "Руан"

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Рыночная стоимость этого участка, по оценке аналитиков JLL, может составлять до полумиллиарда рублей, с учетом длительности проекта и неопределенности с разрешениями.

Противники города-спутника заявили «Фонтанке», что поданная поправка об увеличении высотности свидетельствует о том, что будущие собственники участков в Южном уже сейчас начинают перекраивать проект, который декларировали как малоэтажный. Однако в УК «СТАРТ Девелопмент», которая его развивает, до сих пор не объявляли ни о каких продажах готовых участков в будущем городе. Поэтому на вопросы отвечали сбивчиво. Сначала заявили, что такого участка вообще нет на территории Южного. Затем уточнили, что он действительно находится в границах проекта, но не являлся и не является частью земельного банка УК. «На территории Южного не вся земля принадлежит «СТАРТ Девелопмент», – пояснила пресс-секретарь компании Евгения Стрельцова. – То есть «условного» Южного. Например, поселок Кондакопшино, этот участок и еще несколько. Такого понятия как город-спутник Южный не существует. Имею в виду — юридического понятия. Есть проект. Только проект, а когда он получит статус, станет районом или городом-спутником, тогда он будет официально называться Южным».

Сам Ананских заявил, что его проект с городом Южным будет связан разве что Генпланом. «У них свой участок, у нас свой участок. Это не один проект вместе с ними. Но в любом случае Генплан-то общий, – пояснил инвестор. – Какие-то связующие вещи для застройки принципиальны».

В схеме города-спутника и в соответствующих материалах девелопера этот кусок земли находится немного южнее территории в 48 гектаров, для которой уже имеется согласованный проект планировки. Всего Южный включает 2012 гектаров и рассчитан на 4,3 млн кв. м жилья, 1 млн кв. м коммерческой недвижимости и 134 тысячи населения.

пресс-служба УК "СТАРТ-Девелопмент"

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Вячеслав Ананских, который известен петербуржцам как один из лидеров рынка наружной рекламы, за несколько последних лет сдал свои позиции в городе. «Художественно-производственное объединение» (ХПО), связанное с корпорацией «Руан», еще в 2014-м считалось монополистом рекламы на афишных стендах. Но начиная с 2015-го ХПО и «Руан» долгое время появлялись в СМИ главным образом благодаря длительному противостоянию с комитетом по печати. Конфликт загорелся после того, как город принял новую схему размещения, сократившую количество рекламных мест на треть. Смольный, в свою очередь, обвинял рекламщиков в многомиллионных долгах.

С участием приставов в городе срезали десятки стендов ХПО, после чего Ананских обратился в прокуратуру. В раздор оказалось втянуто и УФАС по Петербургу, вставшее на сторону бизнеса. В преследование бизнесмена втянулась налоговая, дисквалифицировавшая его за предоставление ложных сведений. А в ноябре прошлого года правоохранители заподозрили, что рекламщик может быть причастен к незаконному обналичиванию по меньшей мере 150 млн рублей. Последовали обыски, после которых он попал в больницу  - по его версии, после избиения. Однако в Следственном комитете говорят, что Ананских сам напал на оперативника.

Удача, казалось, совсем оставила его. За несколько лет «Руан» из лидера превратился в не самого крупного игрока петербургского рекламного рынка. В прошлом году на конкурсах комитета по печати на установку и эксплуатацию рекламных конструкций «Руан» предлагал 2,2 млрд рублей за 1200 мест, но предпочтение Смольный отдал компании «Постер», заплатившей на полмиллиарда меньше. «Руану» же из 8500 мест досталось всего 366 — один лот из 23-х. Ананских не согласился с такими результатами и подал иск об обязании комитета заключить с ним договоры на 1200 мест.

Сейчас, по словам бизнесмена, «Руан» развивает федеральную сеть и работает в пятидесяти городах по всей России, в том числе в Нижнем Новгороде и Волгограде.

По оценкам аналитиков JLL, купленный когда-то участок в Пушкинском районе обещает ему в будущем немалый доход. Эксперты подсчитали, что на этих 25 гектарах можно построить до 200-300 тыс. кв. м жилья. Если у инвестора имеются средства для реализации проекта, то он, видимо, не бедствует: объем инвестиций в строительство оценивается в 6-7 млрд рублей, и это еще без изменения высоты будущих зданий.

Проект города-спутника Южный реализуется на землях бывшего племзавода «Лесное», большая часть которых была выкуплена УК «СТАРТ Девелопмент». Совладельцем УК является Захар Смушкин, один из богатейших людей в России, глава советов директоров и совладелец ОАО «Группа «Илим». На днях стало известно, что будущий город станет выше  — изъятие планируемой застройки с территории Кондакопшинского болота девелопер решил компенсировать за счет повышения этажности на других участках. Тем временем жители на слушаниях по изменениям в Генплан подали десятки поправок за снижение высотности.

«Якорем» нового города должен стать «ИТМО Хайпарк» (ориентировочно 100 гектаров) – совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник Южный» и Университета ИТМО. Общий объем инвестиций в Южный составит около 219 млрд рублей. Первый этап реализации проекта рассчитан до 2023 года.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

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