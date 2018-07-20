Жилищного инспектора задержали в Петербурге при получении взятки

Государственный жилищный инспектор задержан в Петербурге. В оперативном мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ. Кто хотел купить молчание за деньги, Следственный комитет не уточняет.

Как сообщает 20 июля пресс-служба СК РФ по городу, задержание состоялось накануне в одном из кафе Невского района. Главного специалиста – государственного жилищного инспектора Калининского и Невского районов задержали при получении 255 тысяч рублей. Это, по версии следствия, часть взятки (ее общий размер — более 3 млн рублей), которую чиновник и «неустановленные лица» требовали у представителей ряда управляющих организаций, входящих в один холдинг. Деньги просили за то, что Госжилинспекция не обнаружила бы нарушений в ходе проверок, начатых в феврале текущего года. Срок окончания проверок обозначен как июль. Возможно, потенциальные штрафы за нарушения казались внушительнее, чем 3-миллионная взятка.

Несмотря на то, что дело возбуждено не только в отношении инспектора ГЖИ, но и других лиц, задержан пока только один человек.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – говорится в заявлении Следкома.

В пресс-службе добавили, что соучастников устанавливают.