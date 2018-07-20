Путин: Мне не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по вопросу повышения пенсионного возраста до сих пор не принято. Об этом 20 июля сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что ему не нравится эта идея, как и большинству граждан.

«Мне никакой вариант не нравится, который связан с повышением пенсионного возраста. И я вас уверяю, и в правительстве мало таких людей, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству граждан», – заявил президент России.

При этом Путин подчеркнул, что сейчас в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и если этот баланс нарушится, то «пенсионная система лопнет».

Напомним, закон о повышении пенсионного возраста накануне, 19 июля, приняла в первом чтении Госдума. "За" проголосовали 328 человек, "против" – 104. Воздержавшихся не было. Поддержали законопроект только единороссы (за исключением Натальи Поклонской, которую за это уже обещали наказать).