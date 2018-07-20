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20.07.2018 16:23
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«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

Петербургская недвижимость

Специально для клиентов, которые еще не успели приобрести квартиру со скидкой в рамках акции #MoreПН*, «Петербургская Недвижимость» продлевает срок ее действия до 25 июля. 

Чтобы стать участников акции #MoreПН, приуроченной Дню Военно-Морского Флота, необходимо сфотографироваться в тематической фотозоне в одном из офисов «Петербургской Недвижимости», загрузить фото на страницу акции или в одну из социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram) с хэштегом #MoreПН и показать его при заключении договора.

Скидки до 400 тысяч рублей распространяются на квартиры комфорт-, бизнес- и премиум-класса от Setl City, эксклюзивным брокером которых выступает «Петербургская Недвижимость». Скидка по акции суммируется со скидкой по карте постоянного покупателя, что делает покупку еще привлекательнее.

Подробные условия предложения доступны на сайте, по телефону 33-55555, а также в офисах продаж «Петербургской Недвижимости».

«Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group) развивает свою деятельность с 1994 года, является одни из лидеров в сфере продаж квартир на рынке строящегося жилья региона.

Компания продает квартиры в более чем 150 жилых комплексах от 40 застройщиков в Санкт-Петербурге и пригородах – это широкий выбор жилья на рынке. За 24 года работы, благодаря профессиональной работе сотрудников «Петербургской Недвижимости», порядка 266 тысяч семей стали обладателями своего жилья.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

*Сроки акции: 02.07.2018г по 25.07.18г, организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Лови скидки на квартиры» действительно при условии внесения залога и заключения договора участия в долевом строительстве в срок с 02.07.2018 до 25.07.2018 включительно в отношении любого типа квартир в жилых комплексах застройщика с коммерческим наименованием ООО «Сэтл Сити» с использованием любого способа оплаты. Скидки суммируются с базовыми скидками и скидками по карте постоянного покупателя. Скидка не суммируется со скидками по «Корпоративной жилищной программе», «Региональной жилищной программе» и «Военной ипотеке» и не распространяется на «пакетные» квартиры в жилых комплексах, иные сертификаты и купоны, а также на квартиры, забронированные до 02.07.2018 включительно. По условиям предложения для получения скидки на приобретаемую квартиру клиенту необходимо сфотографироваться в морской стилистике в одной из специальных фотозон, которые расположены в офисах продаж ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» и загрузить данную фотографию в одну из соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram) с хештегом #moreПН. Предоставление данного размещенного поста при подписании договора является основанием для предоставления указанных скидок на квартиры. Количество квартир ограничено. С информацией о застройщиках, адресах расположения жилых комплексов, проектных декларациях можно ознакомиться на сайте www.setlcity.ru. Подробности предложения, размерами скидок, а также адреса расположения офисов продаж на сайте www.3355555.ru. или по тел. 33-55555

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