«Льва» и «Львенка» выпустили из клетки: хищник на рынке производства трамваев показал зубы

На Невском заводе электрического транспорта показали новую линейку трамваев «Львенок». В ближайшие годы именно он и его "взрослая" версия могут начать курсировать по линиям Петербурга.

Комитет по инвестициям за последнее время запланировал в Санкт-Петербурге 4 новые трамвайные линии: «Купчино – Славянка», «Петергоф – Кировский завод», «Красное Село – Сосновая Поляна», «Южная – Колпино». Для каждой нужен подвижной состав. В обновлении также нуждаются и парки уже существующей городской сети трамваев. «Фонтанка» побывала на презентации нового трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок» и увидела одного из главных претендентов на часть 16 миллиардов рублей, запланированных городом на покупку вагонов в ближайшие годы.

На первый взгляд может показаться удивительным, что среди небольшой группы людей, встречавших журналистов 20 июля у здания Невского завода электрического транспорта, оказался заместитель начальника пресс-службы губернатора Петербурга Дмитрий Шабельников. Лично он с журналистами не беседовал: просто был среди сотрудников компании, которые занимались PR-сопровождением презентации первых двух новинок этого года петербургского производства трамваев – моделей «Львенок» и «Лев». Но у «Фонтанки» есть версия его присутствия на мероприятии: производит трамвай компания «Транспортные системы», а продвижение своего детища в прессе она доверила ООО «Петербургское бюро транспортной информации»(ПБТИ), в котором 40% акций владеет жена чиновника Светлана Шамонина.

Экскурсию в производственном цехе проводили директор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин и главный конструктор Сергей Иванов. «Львенок», длинной 16,5 метров, способен вмещать 155 пассажиров, из которых 34 смогут сидеть. В салоне трамвая вместо привычного для Петербурга пластика используется алюминий. Как пояснил Дубровкин: «Пластик достаточно быстро горит». Одна из особенностей трамваев от ПК «Транспортные системы», характерная для всех моделей, досталась и «Львенку»: он собирается модульным методом, что существенно упрощает процесс обслуживания агрегата, потому что модули легко меняются.

«Благодаря модулям, как из конструктора "Лего", вы прямо в депо можете менять конструкцию трамвая. Будет у вас «Львенок», «Лев», «Витязь», «Варяг» – все узлы взаимозаменяемы. Те узлы, которые определяют внешний облик, их заменить сложнее. Благодаря этой модульности вы можете решить транспортную систему любого города, надо поменьше – пожалуйста», – объяснил Сергей Иванов.

Главным вопросом, который заинтересовал журналистов, был вопрос выбора названий. На ж/д в последнее время предпочитают птичьи: "Ласточка", "Сапсан", "Чижик"… Коллективно отвечая на этот вопрос, Дубровкин и Иванов сформулировали такую версию: «Львенок» – потому, что трамвай самый лучший и он ощиплет перышки всем птичкам. Другую версию назвал президент «Транспортных систем» Феликс Винокур. По его словам, трамваи названы в честь его младшего сына.

С большей гордостью представители «Транспортных систем» говорили о «Льве», который пока только готовится к выпуску, но совсем скоро будет готов. Длинной 34 метра, с тремя секциями, «Лев» подойдет далеко не каждому трамвайному депо – уж слишком он габаритный. Впрочем, в компании замечают, что эта проблема актуальна только для самых старых депо и решается небольшой модернизацией. «Это почти метро», – подытожил свою речь Александр Дубровкин, не преминувший заметить, что компания в длине обошла своих конкурентов из «Штадлер». Их «Чижик» – 33,45 метра в длину.

Из тех деталей, которые делаются за рубежом, Дубровкин отметил редукторы, сославшись на сложности производства этих деталей в России. На сегодняшний день 80% «Льва» и «Львенка» делаются на родине. В планах компании довести локализацию до 100%.

На вопрос о стоимости трамвая отвечать не хотели ни Дубровкин, ни президент компании Феликс Винокур. Однако, после того как корреспондент «Фонтанки» сделал коммерсантам предложение о покупке трамвая, первое лицо «Транспортных систем» ответило: «500 тысяч евро. Зарубежные аналоги стоят от 2,5 млн евро».

Своего торжества менеджмент компании не скрывал, и это справедливо: мало того, что в «Транспортных системах» сделали очень бюджетный продукт, он еще и собирается за 2 недели. «С момента прихода кузова и до отправки готового трамвая потребителю проходит 15 дней. Все стандарты – российские, европейские, мировые – предполагают сборку трамваев в ритме «месяц-два». К сожалению, мы их нарушаем, но делаем лучше», – заметил Александр Дубровкин.

Первые «Львята» должны отправиться на российский рынок. Из уст директора компании прозвучали названия городов: Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону. Не стали исключать из этого списка и Москву с Петербургом, но о них говорили не так уверенно. Сейчас на заводе в Петербурге собирается около 120 трамваев в год, но производственные мощности позволяют увеличить это количество до 300.

Впрочем, по задумке компании, российским рынком дело не ограничится. И «Лев» и «Львенок» осенью отправятся на выставку Innotrans-2018 в Берлине. В «Транспортных системах» всерьез рассчитывают заинтересовать западных клиентов. К слову, в этом году ПК «Транспортные системы» уже выиграла тендер в Латвии, однако контракт с компанией так и не заключили. По заверениям Феликса Винокура, причины стоит искать в политике.

«Львенок побежал. Главное, чтобы, как во время финала ЧМ, никто другой не побежал. Компания ТС проявляет себя одним из лидеров по внедрению различных инновационных решений. Очень приятно, что все это происходит на территории нашего любимого Петербурга, желаю успеха и этому проекту. Ждем «Транспортные системы» на конкурсных процедурах», – дружелюбно заметил присутствовавший на презентации заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев.

На мероприятии также присутствовал Василий Остряков, глава ГУП «Горэлектротранс», выполняющего городские пассажирские перевозки трамваями и троллейбусами. Он примерил на себя роль водителя трамвая и отметил удобство кабины. Кстати, этой зимой у Горэлектротранса все ретро-трамваи взяло в аренду всё то же Петербургское бюро транспортной информации, сопровождающее презентацию. Как писал «Деловой Петербург», компания сдавала их на 10 тысяч дороже, чем у ГУП. В самом ГУП тогда ответили, что не видят проблемы в субаренде.

По официальной информации от комитета по инвестициям, для оснащения пяти запланированных к строительству линий скоростного трамвая потребуется 84 вагона. Они должны быть трехсекционными и низкопольными, как раз как «Лев». Также в прессе фигурировала информация о том, что к 2025 году власти Петербурга готовы вложить 16 млрд рублей в покупку 200 трамваев, или по 80 млн рублей за трамвай.

Завод в Петербурге «Транспортные системы» пока что арендуют, однако, как заявил Феликс Винокур, компания инвестирует в развитие производства 2 млрд рублей. В том числе, в компании рассматривают возможность выкупа территорий завода, что определенно поможет увеличить производственные мощности.

Главным конкурентом «Транспортных систем», пожалуй, можно назвать компанию Stadler, которая, по сообщения СМИ, также планирует открыть местное производство в Петербурге. Впрочем, в Stadler эту информацию пока опровергают. Сейчас она выпускает для Петербурга трамвай «Чижик», курсирующий по линиям в Красногвардейском районе.

«Вагонмаш» сконцентрирован на производстве вагонов для метро. Тем же занят и Октябрьский электровагоноремонтный завод(ОЭВРЗ), принадлежащий «Трансмашхолдингу». К тому же на предприятии не скрывают, что в первую очередь специализируется на ремонте подвижного состава, хотя и к производству также готовы. По крайней мере на официальном сайте ОЭВРЗ производства трамваем в списке работ нет. Еще в 2015 году предприятие обещало две новые модели трамвая для Петербурга, но до реального дела пока не дошло. Вот и получается, что в ближайшие годы трамвайные рельсы города могут наводнить представители трамвайного семейства кошачьих.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"