«Россия приняла сигнал, что нужны изменения». Международный олимпийский комитет готов снять с России санкции

В ближайшее время Россия снова может стать полноправным членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 20 июля заявил президент МОК Томас Бах во время пресс-конференции в Лозанне.

«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит. Россия приняла сигнал, что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными», — цитирует Баха «Р-Спорт».

Напомним, после серии расследований о массовом употреблении допинга российскими спортсменами и якобы подмены допинг-проб во время Олимпиады в Сочи МОК в декабре 2017 года принял решение временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) и наложить на него штраф в размере 15 млн долларов. На Олимпиаду в Пхенчхане российские атлеты допускались в индивидуальном порядке и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). При награждении использовался флаг МОК.