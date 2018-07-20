Благовещенский мост погаснет, чтобы обновить цвет

ГУП «Ленсвет» снимет с Благовещенского моста художественную подсветку. В сентябре металлоконструкции переправы будут мыть и перекрашивать.

Ответственный за освещение ГУП начнет работы в понедельник, 23 июля. Снять предстоит 850 светильников и почти 12 километров кабеля. Необходимость «погасить» мост возникла из-за надвигающегося косметического ремонта – «Мостотрест» осенью приступит к очистке и покраске металлоконструкций переправы. Как сообщили «Фонтанке» в ГУПе, работы не капитальные и на движении через мост могут и вовсе никак не сказаться.

На окраску Благовещенского, Большеохтинского и Ушаковского мостов, согласно сайту госзакупок, «Мостотрест» потратит почти 40 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 9 ноября 2018 года. Контракт достался ООО «Стройинвест».