Индонезия винит российский ЧМ в росте цен на яйца

Всего за месяц чемпионата мира в России в Индонезии до рекордного уровня выросла цена на один из основных продуктов питания — яйца.

С начала чемпионата мира по футболу стоимость килограмма яиц в Джакарте поднялась на 21%, до 2 долларов, что является пиковым показателем последних лет. Причиной роста цен на один из основных продуктов питания индонезийцев стало первенство по футболу, для просмотра матчей которого они готовят лапшу с яйцом. Об этом 20 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на местную ассоциацию фермеров.

На ситуацию с яйцами повлиял и дефицит зерна, вызванный решением властей ограничить импорт из других стран.

Рост цен на один из главных продуктов в диете индонезийцев привел к тому, что правительству пришлось взять дело в свои руки. Министерство сельского хозяйства пообещало снизить цену на яйца до приемлемого уровня, а также наладить их поставку в Джакарту.