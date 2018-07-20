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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
20.07.2018 15:05
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Лучшее время для покупки элитной квартиры

Покупателям, которые давно присматривались к недвижимости бизнес и премиум-класса, стоит сделать выбор именно сейчас. Для этого есть две основные причины: уникальные готовые проекты, выведенные на рынок, и скидки от застройщиков, связанные с изменениями в 214 ФЗ.

Лучшее время для покупки элитной квартиры

Setl City

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, как можно выгодно купить элитную квартиру этим летом.

Переезжайте сейчас, платите потом

Рассрочка от застройщика пользуется популярностью среди покупателей недвижимости бизнес и премиум-класса. Особенно удобно приобретать таким способом  готовое жилье:  это позволяет заплатить первый взнос и сразу же переехать, а остаток суммы погасить в течение пары лет. Сейчас «Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам специальные условия рассрочки от застройщика на покупку квартир в проекте Stockholm, расположенном напротив Елагина острова, и в квартале высокого класса Riverside на Ушаковской набережной.

В жилом комплексе Stockholm можно приобрести квартиру в рассрочку от застройщика на два года, а в ЖК Riverside — на один год. В обоих случаях клиенты получают ключи сразу же, достаточно внести первый взнос в размере 60%.

Setl City

Панорамные петербургские виды

Петербург — это город великолепных пейзажей, восхитительных панорам,  живописных набережных и парков. Однако новых домов, которые могут похвастаться действительно уникальными видами на воду, не так много. Жилые комплексы Stockholm и Riverside — одни из лучших по видовым характеристикам.

Проект Stockholm отличается необычным архитектурным решением: дома имеют форму подков, благодаря чему каждая квартира является видовой. Из окон открывается восхитительная панорама Большой Невки, Елагина острова и Финского залива, а чуть поодаль отлично виден стадион на Крестовском острове, силуэт которого теперь получил мировую известность.

Сады Петроградской стороны, Каменный остров, мосты, водная гладь Большой и Малой Невки — эти восхитительные виды станут достоянием жителей квартала Riverside. Особенно прекрасно будет любоваться этим великолепием с собственной террасы.

Летние скидки

Специальные ценовые предложения позволят вам за ту же сумму выбрать более интересную планировку или больший метраж. Этим летом «Петербургская Недвижимость» предоставляет покупателям скидку 20%* на все квартиры в ЖК Riverside. Обратите внимание на планировки с просторными террасами от 30 кв. метров или двумя балконами, с которых открываются разные пейзажные виды:  это позволит вам каждый день с комфортом наслаждаться панорамами города, отдыхать или ужинать на свежем воздухе, а также обустроить собственный мини-сад или небольшую площадку для игр малышей. Террасы имеют прочное прозрачное ограждение достаточной высоты для соблюдения безопасности. Для пар с детьми подойдут квартиры с просторными кухнями-гостиными, пятью или шестью комнатами и несколькими санузлами, которые обеспечат комфорт всем членам семьи и позволят принимать дома большое число гостей.

Осенью будет дороже

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за первое полугодие 2018 года стоимость квадратного метра в сегменте элитных квартир в Санкт-Петербурге выросла на 3%. По их прогнозам, во втором полугодии тенденция сохранится, и цены продолжат рост. Это связано в первую очередь с поправками в 214-ФЗ,  часть которых уже вступила в силу с 1 июля 2018 года. Нововведения повлияют не только на способы привлечения средств дольщиков, но и скажутся на активности застройщиков в целом, так как меняются правила получения разрешений на строительство.  Сейчас в Петербурге в продаже еще есть квартиры в элитных жилых комплексах, строительство которых уже завершено, и в этих домах можно приобрести квартиру на прежних условиях.

Больше об элитных проектах в лучших районах Северной столицы вы можете узнать, обратившись в «Петербургскую Недвижимость». Если вы хотите связаться с нашими специалистами, звоните по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Riverside - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/riversaid-riverside/declarations  

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

*Сроки предложения: с 02.07.2018 по 31.07.2018. Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Скидка 20%» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении квартиры любого метража в ЖК RIVERSIDE с использованием 100% оплаты стоимости приобретаемой квартиры. Указанная скидка предоставляется от базовой стоимости квартиры. ЖК RIVERSIDE (ЖК «Риверсайд»: Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, А, Б, В – введены в эксплуатацию) расположен по адресам: СПб, Ушаковская наб., д. 1 корп. 4, лит. А (корпус Г3); д. 1, корп. 3, лит. А (корпуса Г4  и Г5); д. 3, корп. 2, лит. А (корпуса А, Б, В); д. 3, корп. 4, лит. А (корпуса Г1 и Г2). Продавец ООО «Фаворит».  Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.

 


 

 

 

 

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