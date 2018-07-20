Лучшее время для покупки элитной квартиры

Покупателям, которые давно присматривались к недвижимости бизнес и премиум-класса, стоит сделать выбор именно сейчас. Для этого есть две основные причины: уникальные готовые проекты, выведенные на рынок, и скидки от застройщиков, связанные с изменениями в 214 ФЗ.

Setl City

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, как можно выгодно купить элитную квартиру этим летом.

Переезжайте сейчас, платите потом

Рассрочка от застройщика пользуется популярностью среди покупателей недвижимости бизнес и премиум-класса. Особенно удобно приобретать таким способом готовое жилье: это позволяет заплатить первый взнос и сразу же переехать, а остаток суммы погасить в течение пары лет. Сейчас «Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам специальные условия рассрочки от застройщика на покупку квартир в проекте Stockholm, расположенном напротив Елагина острова, и в квартале высокого класса Riverside на Ушаковской набережной.

В жилом комплексе Stockholm можно приобрести квартиру в рассрочку от застройщика на два года, а в ЖК Riverside — на один год. В обоих случаях клиенты получают ключи сразу же, достаточно внести первый взнос в размере 60%.

Панорамные петербургские виды

Петербург — это город великолепных пейзажей, восхитительных панорам, живописных набережных и парков. Однако новых домов, которые могут похвастаться действительно уникальными видами на воду, не так много. Жилые комплексы Stockholm и Riverside — одни из лучших по видовым характеристикам.

Проект Stockholm отличается необычным архитектурным решением: дома имеют форму подков, благодаря чему каждая квартира является видовой. Из окон открывается восхитительная панорама Большой Невки, Елагина острова и Финского залива, а чуть поодаль отлично виден стадион на Крестовском острове, силуэт которого теперь получил мировую известность.

Сады Петроградской стороны, Каменный остров, мосты, водная гладь Большой и Малой Невки — эти восхитительные виды станут достоянием жителей квартала Riverside. Особенно прекрасно будет любоваться этим великолепием с собственной террасы.

Летние скидки

Специальные ценовые предложения позволят вам за ту же сумму выбрать более интересную планировку или больший метраж. Этим летом «Петербургская Недвижимость» предоставляет покупателям скидку 20%* на все квартиры в ЖК Riverside. Обратите внимание на планировки с просторными террасами от 30 кв. метров или двумя балконами, с которых открываются разные пейзажные виды: это позволит вам каждый день с комфортом наслаждаться панорамами города, отдыхать или ужинать на свежем воздухе, а также обустроить собственный мини-сад или небольшую площадку для игр малышей. Террасы имеют прочное прозрачное ограждение достаточной высоты для соблюдения безопасности. Для пар с детьми подойдут квартиры с просторными кухнями-гостиными, пятью или шестью комнатами и несколькими санузлами, которые обеспечат комфорт всем членам семьи и позволят принимать дома большое число гостей.

Осенью будет дороже

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за первое полугодие 2018 года стоимость квадратного метра в сегменте элитных квартир в Санкт-Петербурге выросла на 3%. По их прогнозам, во втором полугодии тенденция сохранится, и цены продолжат рост. Это связано в первую очередь с поправками в 214-ФЗ, часть которых уже вступила в силу с 1 июля 2018 года. Нововведения повлияют не только на способы привлечения средств дольщиков, но и скажутся на активности застройщиков в целом, так как меняются правила получения разрешений на строительство. Сейчас в Петербурге в продаже еще есть квартиры в элитных жилых комплексах, строительство которых уже завершено, и в этих домах можно приобрести квартиру на прежних условиях.

Больше об элитных проектах в лучших районах Северной столицы вы можете узнать, обратившись в «Петербургскую Недвижимость». Если вы хотите связаться с нашими специалистами, звоните по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Riverside - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

*Сроки предложения: с 02.07.2018 по 31.07.2018. Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Скидка 20%» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении квартиры любого метража в ЖК RIVERSIDE с использованием 100% оплаты стоимости приобретаемой квартиры. Указанная скидка предоставляется от базовой стоимости квартиры. ЖК RIVERSIDE (ЖК «Риверсайд»: Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, А, Б, В – введены в эксплуатацию) расположен по адресам: СПб, Ушаковская наб., д. 1 корп. 4, лит. А (корпус Г3); д. 1, корп. 3, лит. А (корпуса Г4 и Г5); д. 3, корп. 2, лит. А (корпуса А, Б, В); д. 3, корп. 4, лит. А (корпуса Г1 и Г2). Продавец ООО «Фаворит». Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.