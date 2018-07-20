В Минфине создают специальный департамент по борьбе с санкциями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Министерстве финансов департамента по противодействию санкциям. Соответствующий документ опубликован 20 июля на официальном портале правовой информации.

«Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц», — говорится в постановлении.

Отметим, этот департамент станет 25-м в Минфине. Ранее в СМИ писали, что Минфин уже подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Согласно этому плану, все антисанкционное законодательство и нормативные акты должны быть систематизированы. В открытом доступе этот документ до сих пор не появлялся.

Напомним, санкции против России Евросоюз и США ввели в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Затем вводились и дополнительные ограничения из-за возможных действий России в Донбассе.