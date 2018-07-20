В Петербурге состоится забег ростовых кукол

АО «Издательский дом «Три короны»

21 июля в 13.00 в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдут соревнования между гигантскими фигурами.

Забег проходит в рамках семейного фестиваля Metro Family Day. Место забега: Елагин остров, дорожка за большой площадью. Дистанция – 200 метров. В забеге примут участие прежде всего ростовые куклы участников фестиваля (коты, самураи, чайники и т.д.), но будут и приглашённые «звёзды». А после забега, в 17.00, ростовые куклы выйдут на главную сцену, чтобы принять участие в дискотеке в стиле Zumba!

«В этом году фестивалю исполняется 5 лет. И мы решили отметить это событие по-особому вместе с любимыми детьми ростовыми фигурами», – говорит руководитель проекта Анна Шуняева.

На территории проведения фестиваля будут представлены десятки площадок, где дети смогут играть, учиться, развлекаться и узнавать новое. Подробности на сайте www.metrofamilyday.ru