Гости мундиаля в Петербурге оформили чеки tax free на 120 млн рублей

С 14 июня по 15 июля 2018 года выезжающие из Петербурга иностранцы оформили чеки tax free на 120 млн рублей, сообщили 20 июля в Северо-Западном таможенном управлении.

Пулковская таможня проставила отметки на 1145 чеках tax free на общую сумму 119,3 млн рублей. Балтийская таможня проверила 7 чеков на 1 млн рублей.

Напомним, система tax free заработала в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в начале апреля. Она позволяет гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, вернуть при выезде из России до 18% от стоимости совершенных покупок. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей.

В Петербурге в пилотном проекте участвует только один магазин — универмаг ДЛТ.