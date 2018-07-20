Пожар перекинулся из РФ в Финляндию: движение к границе затруднено, под угрозой национальный парк

Финские пожарные и пограничники приступили к тушению пожара вдоль границы с Россией, который пришёл из Мурманской области.

Как сообщает Iltalehti, огонь распространился по обе стороны от границы у пункта пропуска «Лотта — Райя-Йоосеппи». Спасатели уточняют, что огонь пересёк границу в 7 кмк югу от Райя-Йоосеппи.

В «Твиттере» Пограничный отряд по Лапландии опубликовал следующую информацию: «Внимание все, кто планирует поехать в Россию через пункт пропуска «Райя-Йоосеппи»! Движение после пункта пропуска «Лотта» дальше [вглубь России] временно невозможно из-за распространившегося на дорогу лесного пожара».

Huom! Venäjälle Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta matkaa suunnittelevat: matkan jatkaminen Lotan rajanylityspaikalta eteenpäin ei toistaiseksi ole mahdollista tielle levinneen maastopalon vuoksi. pic.twitter.com/vty2ubf9TF — Lapin rajavartiosto (@lapinraja) 20 июля 2018 г.

Спасательная служба Лапландии и пограничники тушат пожар на полосе шириной 300 метров. На российской стороне ширина объятой пожаром лесной территории составляет несколько километров. Утром 20 июля ГУ МЧС по Мурманской области оценивали площадь пожара в 500 гектаров.

Также финские пожарные готовятся к борьбе с огнём в районе пункта пропуска «Салла». Общая площадь пожаров у границы с Финляндией составляет более 900 гектаров. Между финскими и российскими службами установлен информационный обмен, Служба спасения создала в Рованиеми центр управления.

Особое беспокойство финской стороны вызывает тот факт, что пожар может захватить расположенный вдоль российской границы к югу от «Райя-Йоосеппи» национальный парк Урхо Кекконена.

Однако в департаменте лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу «Фонтанку» заверили, что «пожар из Мурманской области границу с Финляндией не пересекал» и «ситуация находится на постоянном контроле».

«На тушении пожара работает 22 человека. В 7 утра 20 июня к месту пожара вылетел вертолет Северо-западного регионального центра МЧС России с водосливным устройством. Кроме этого в Мурманскую область переброшено 12 человек «лесного спецназа» Вологодской области. Это опытные специалисты парашютно-десантной противопожарной службы», – добавили в ведомстве.