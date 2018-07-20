Видео «Новой газеты» с избиением заключенного в Ярославле убедило следователей возбудить уголовное дело

Вторичная проверка по факту избиения сотрудниками колонии осужденного, основанная на видеозаписи, опубликованной «Новой газетой», привела к возбуждению уголовного дела. СК разглядел на кадрах превышение должностных полномочий.

О возбуждении уголовного дела в Ярославской области 20 июля сообщает федеральный центр ведомства. Следствие уточняет, что поводом для этого стала опубликованная в СМИ информация. По версии правоохранительных органов, насилие к заключенному было применено «умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий», в колонии №1 Ярославля. Признали и множественные удары «руками, ногами и неустановленными предметами». Подозреваемых в деле пока нет.

Напомним, заключенный Евгений Макаров уже жаловался на факт избиения, но в 2017 году проверка СК привела к выводу о самоизбиении осужденного. Макаров и еще двое заключенных жаловались на побои в ЕСПЧ. Страсбург указал на нарушения закона, но прокуратура их не нашла. Опровергающая это видеозапись опубликована «Новой газетой» 20 июля, после ее просмотра проверку начало региональное управление ФСИН.