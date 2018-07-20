Черчесов про сборную России: Доставили народу удовольствие. Надо было выигрывать Кубок мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты команды на чемпионате мира по футболу. Российские футболисты впервые в своей истории дошли до четвертьфинала турнира.

«Мы понимали, что нам не просто обязательно надо выиграть матч открытия, но и сыграть убедительно, чтобы болельщики поверили в команду. Футбольный бум в России начался с той игры. Вся Россия с нетерпением и опаской ждала чемпионата мира, но уже во время первой игры команда и болельщики стали единым целым. В эмоциональном плане игра сборной устроила, понятно, с Испанией. В игровом, наверное, всё-таки с Египтом. Мы чётко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определённое удовольствие и пищу для размышлений. Матч с Хорватией? Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры», — цитирует Черчесова 20 июля официальный сайт ФИФА.

Тем же днем главный тренер сборной России встретился с воспитанниками калининградских футбольных школ и ответил на их вопросы. В числе прочих Черчесова спросили: рад ли он, что сборная дошла до четвертьфинала?

«С одной стороны – да, с другой стороны — нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале сборная России обидно уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В результате хорватская команда дошла до финала, где уступила Франции, выиграв серебряные медали.