В МИД России подтвердили, что обсуждают референдум в Донбассе. В ДНР пока не в курсе этой идеи

В Министерстве иностранных дел не исключают возможность проведения нового референдума в Донбассе в качестве одного из инструментов урегулирования конфликта на Украине. Об этом 20 июля сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ДНР вопрос о референдуме пока не выносился на обсуждение, сообщил РБК советник главы самопровозглашенной республики Александр Казаков. По его словам, информация об этом стала новостью для всего Донецка. От референдума действительно зависит судьба ДНР, но к самой процедуре голосования у правительства самопровозглашенной народной республики пока много вопросов.

О том, что президент России предложил американскому коллеге провести в Донбассе референдум, накануне сообщил Bloomberg. Впрочем, как позже сообщили в СМИ, о присоединении республики к России, как в истории с Крымом, речи не идет. Идея, по предварительной информации, состоит в том, чтобы ДНР и ЛНР стали автономией в составе Украины.

В Донецкой области уже проводился референдум о самоопределении в мае 2014 года. Большинство жителей по итогам высказались за независимость.