Холодная вода из дефектной трубы ограничила движение по Софийской

Аварийная бригада Водоканала Петербурга работает на Софийской улице днем 20 июля.Техника и разлив воды на некоторое время ограничили движение.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУПе, течь дала труба возле 91-го дома по Софийской улице. Вода разлилась на правой полосе, очевидцы говорят о затрудненном движении на перекрестке с Дунайским проспектом. По предварительной информации, без воды жители ближайших домов не останутся.