Россия ограничила поставку белорусских шампиньонов из-за их польского происхождения

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну грибов из Белоруссии, так как они производились в Евросоюзе.

Причиной запрета на ввоз белорусских шампиньонов стала проверка 4,6 тонны свежих грибов на российско-белорусской границе. Об этом 20 июля сообщает РБК.

Мониторинг показал, что продукция, ввезенная в Россию в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, содержала маркировку о польском происхождении грибов. После этого Россельхознадзор приостановил ввоз шампиньонов и намерен провести проверку на белорусских предприятиях, поставляющих эти грибы на российский рынок.

Ведомство указывает, что за 2017 год из Белоруссии было ввезено 10,7 тысячи тонн грибов, а за первые шесть месяцев этого года – 8,2 тысячи тонн.