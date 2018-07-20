«Все идет с детства». Лидера «Партизанской правды» арестовали за рассуждения о матери Гитлера

Следственный комитет и ФСБ увидели унижение социальной группы женщин в видеороликах лидера незарегистрированной организации «Партизанская правда партизан» Алексея Меняйлова.

Алексей Меняйлов/кадр из видео/YouTube

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, СКР возбудил дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении Меняйлова и его супруги Слатаны не за деятельность «Партизанской правды», а за рассуждения о влиянии женщин на мужчин. Обвиняемого считают историком-сталинистом, в одном из своих роликов он провел параллели между воспитанием Гитлера, Порошенко и Ельцина, назвав их «маменькими сынками», которые кормили либо кормят обещаниями свои народы, несмотря на разруху.

«Почему же Гитлеру, Ельцину, Порошенко верят? Все идет с детства. Как женщина на это смотрит: она видит, что все дерьмово у нее в жизни, но вместо того, чтобы учиться, перестать делать ошибки, она просто верит, что вот сейчас появится, например, мужчина, и все наладится», – рассуждает Меняйлов.

Другую порцию экстремизма СКР и ФСБ увидели после просмотра 20-минутного видеоэссе о категориях, на которые, по мнению автора, делятся женщины («девы, дешевые шлюхи и шлюхи дорогие»). В этом фильме тоже уделено внимание роли матери в воспитании мужчин.

По данным «Фонтанки», Меняйлов вину не признает, так как, по его заверению, критикует не людей и социальные группы, а пороки. Отсутствие ненависти к противоположному полу подкреплено биографией историка – он женат, у него есть дочь, в «Партизанскую правду» слабая половина тоже принималась.

Уголовное преследование Меняйлова и его жены, помогавшей ему в технических и административных вопросах, сторонники «Партизанской правды партизан» видят в противостоянии с администрацией Суворовского района Тульской области. По мнению прокремлевского политтехнолога Олега Матвейчева, ФСБ влезла в хозяйственный спор. Меняйлов и администрация судились за право занимать двухэтажное здание, в котором лидер «Партизанской правды» планировал сделать музей Героев и для начала отремонтировал его после пожара. Но чиновники добились через Суворовский райсуд решения, согласно которому Меняйлов должен был «привести здание в первоначальное состояние, до реконструкции». У историка нашлось немало сторонников, и администрация попала под информационный прессинг.

Косвенно заинтересованность чиновников в уголовном преследовании Меняйлова раскрыл Следственный комитет. 17 июля он пригласил понятым на обыск в «Партизанской правде» сотрудника правового отдела администрации Суворовского района Павла Колесникова, который ранее представлял интересы властей на судебном процессе по изгнанию Меняйлова из будущего музея Героев.

На вопрос «Фонтанки» о вездесущности Павел Колесников отреагировал крайне нервно: «Ничего объяснять вам не буду».

Пресс-секретарь Следственного комитета Тульской области Анна Киреечева встала за Колесникова грудью: «Никакой информации не предоставлю».

Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин был слегка разговорчивее: «Это его, Колесникова, гражданская позиция».

Видеоролик «Что общего у матерей Гитлера и Порошенко» опубликован на Youtube в декабре 2016 года, «Почему девушки так торопятся дать?» – в марте 2015-го. Жители Суворова пристальное внимание силовиков к «Партизанской правде» в июле 2018-го склонны связывать со скорыми выборами. В сентябре сменится состав местных депутатов, которые потом будут голосовать за нового главу администрации. Нынешний, Геннадий Сорокин, собирается на своем посту остаться.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»