Миненко: Жители Петербурга, пропитанного духом патриотизма, кровно заинтересованы в честных выборах

Федеральный инспектор Виктор Миненко выступил на заседании Центризбиркома, который рекомендовал его в члены Горизбиркома Петербурга. Представители ЦИКа назвали его не ангажированным и принципиальным человеком.

«Я приложу все усилия для того, чтобы избирательная система Санкт-Петербурга вышла на тот высокий уровень открытости и доверия со стороны избирателей, который сегодня достигнут ЦИК России. Мы должны понимать, что сегодня вся страна шагнула далеко вперед в плане проведения открытых и честных выборов, и нам также важно вернуть доверие людей к избирательной системе нашего города. Уверен, что у нас это получится, потому что мы – жители города с богатой историей, пропитанного духом патриотизма, – кровно в этом заинтересованы», – заявил федеральный инспектор Миненко на заседании ЦИК 20 июля.

Отметим, из слов Миненко следует, что доверие у петербуржцев к выборам невысокое. Видимо, в ЦИК в этом винят бывшего главу ГИК Северной столицы Виктора Панкевича. «Мы настойчиво добивались его отставки. Как председатель он оказался никакой. В целом комиссия в лице председателя не контролировала избирательный процесс в Петербурге», – заявила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова.

После обсуждения кандидатуры Миненко Центризбирком единогласно рекомендовал его в городскую избирательную комиссию.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о кандидатуре Миненко – его участие и возможное председательство было согласовано Смольным и полпредством.