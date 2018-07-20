«Газпром нефть» заправит участников ралли «Шелковый путь» 150 тысячами литров топлива

В России стартует международное ралли-марафон для внедорожников и грузовиков «Шелковый путь». Вечером 20 июля команды двинутся из Астрахани и в течение недели преодолеют 3488 километров. Финиш состоится 27 июля на Красной площади в Москве.

Трасса пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Республики Калмыкия. Всего на старт выйдут около 70 экипажей. В числе участников известные гонщики, в том числе и победитель рейда «Дакар» испанец Нани Рома.

Для заправки боевых и сервисных автомобилей команд-участниц потребуется 150 тысяч литров бензина и дизеля. Их поставит сеть АЗС «Газпром нефть», которая стала официальным топливным партнером ралли «Шелковый путь-2018». Бензовозы будут заправлять автомобили участников во время сервисных остановок на бивуаках.

Как пояснил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов, для заправки будет использоваться моторное топливо «Опти», которое соответствует экологическому стандарту Евро-5 и подходит для легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства в различных климатических условиях. Компания рассматривает ралли-марафон как отличную возможность протестировать топливо в экстремальных условиях гонки.