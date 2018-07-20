Новосибирца будут судить за бомбу из «Доширака», которой он пытался отомстить банкирам

Недовольный обслуживанием клиент банка в Сибири решил отомстить, принеся в офис муляж бомбы. Его дело передано в суд.

Суд Новосибирска рассмотрит дело местного жителя, который принес в местное отделение Сбербанка на улице Зорге муляж взрывного устройства, помещенный в пачку из-под лапши быстрого приготовления. Таким способом он собирался отомстить за застрявшую в банкомате карту его матери. Об этом 20 июля сообщает Sib.fm со ссылкой на прокуратуру Кировского района.

После инцидента с картой, которую новосибирцу не вернули, так как она зарегистрирована на другое лицо, мужчина принес муляж с надписью "Бомба тик-так" в Сбербанк и положил его на кулер. Шутка закончилась эвакуацией и проверкой полиции.

Сейчас мстителю грозит наказание за ложное сообщение о терроризме. После проверки прокуратуры 20 июля дело передано в суд. Кроме того, он должен выплатить штраф в 9,9 тысячи рублей.